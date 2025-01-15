حكاية منع لاعبة مسلمة من خوض مباراة بسبب "الشورت"

كتبت-هند عواد:

قبل عدة أشهر، شهدت كرة القدم النسائية في إنجلترا، واقعة غريبة، حينما تم منع إقرا إسماعيل مدربة كرة القدم ومدافعة عن حقوق اللاجئين، من اللعب في مباراة لأنها ترتدي سروالًا رياضيًا بدلاً من "شورت".

وكانت إقرا إسماعيل قائدة منتخب الصومال عام 2019، وروت تفاصيل الواقعة في تصريحات لصحيفة بي بي سي: "المشكلة نشأت عندما وقعت عقدًا مع فريق يونايتد دراغونز إف سي، وهو فريق شعبي في ريجنتس بارك، وكان من المقرر أن ألعب أولى مبارياتي ضد فريق من شرق لندن، لكن حكم المباراة أبلغني بأن ارتداء السراويل القصيرة الخاصة بالنادي شرط أساسي".

وأضافت: "كانت جاهزة للعب، وكنت مستعدة للمشاركة، ولكن عندما دخلت الملعب في الشوط الثاني... أخبرني الحكم أنني لن أتمكن من اللعب إلا إذا كنت مرتدية شورتاً، لقد كنت ألعب في نفس الدوري لمدة خمس سنوات تقريبًا وأرتدي نفس السراويل الرياضية ولم أرتدِ أبدًا شورتًا أثناء اللعب بشكل تنافسي".

"وأوضحت: "أخبرته أنني لا أشعر بالارتياح عند ارتداء السراويل القصيرة بأي شكل من الأشكال، لقد كانت صدمة بالنسبة لي أن يتخذ الحكم مثل هذا الموقف القوي، لقد شعرت بالانزعاج الشديد أثناء المباراة، وكان زملائي في الفريق والمدرب داعمين للغاية. لقد شعر الجميع بالحزن الشديد".

وأتمت: "أعرف الكثير من النساء من نفس المعتقدات والعقيدة اللاتي لا يلعبن بشكل نشط في هذه الدوريات، على الرغم من أنهن قادرات جدًا على القيام بذلك، لأنهن لا يشعرن بالراحة عند ارتداء السراويل القصيرة. وهذا هو السبب في عدم مشاركتهن".

قرار من الاتحاد الإنجليزي بعد منع اللاعبة

ومنذ الحادث السابق، أصدرت الرابطة بيانا قالت فيه إنها تعمل مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من أجل "فهم أفضل" لتفاصيل الإرشادات المتعلقة بما يمكن للنساء والفتيات ارتداؤه عند لعب كرة القدم والذي "يضمن عدم المساس بإيمانهن أو معتقداتهن الدينية".

وقالت اللجنة: "لقد فهمنا أن اللاعبين مسموح لهم بارتداء الجوارب الضيقة أو السراويل الرياضية لتغطية أرجلهم ولكن يتعين عليهم أيضًا ارتداء السراويل القصيرة في الأعلى، للالتزام بقواعد ألوان النادي. وكان هذا هو الشرط الذي سعى حكمنا إلى الالتزام به هذا الأسبوع".

موقف فيفا من منع إقرأ إسماعيل

ورد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الواقعة، وقال إنه أدرك منذ ذلك الحين أن هذا ليس هو الحال، وأنه يتعين على مسؤولي المباريات توفير مساحة لارتداء السراويل "لضمان شعور اللاعبين بالراحة قدر الإمكان".

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