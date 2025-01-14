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جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد هدف مرموش

11:55 م الثلاثاء 14 يناير 2025

احتفال عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت

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كتب - محمد القرش:

سجل المهاجم المصري، عمر مرموش، هدفا في فوز آينتراخت فرانكفورت على فرايبورج برباعية مقابل هدف في الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني.

ورفع مرموش رصيد أهدافه بالدوري الألماني مسومم 2024/25، إلى 15 هدفا مع آينتراخت فرانكفورت متصدرا لجدول ترتيب البوندسليجا.

ترتيب هدافي الدوري الألماني

1. عمر مرموش (فرانكفورت) - 15 هدفا

2. هاري كين (ميونخ) - 15 هدفا

3. جوناثان بوركاردت (ماينز) - 12 هدفا

4. باتريك شيك (ليفركوزن) - 11 هدفا

5. تيم كلينيست (مونشنجلادباخ) - 9 أهداف

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