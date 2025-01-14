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عمر مرموش يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري الألماني

11:29 م الثلاثاء 14 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش الأكثر تسجيلا في الدوري الألماني
  • عرض 8 صورة
    احتفال عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الألماني
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت 1
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش يرد التحية لجماهير آينتراخت فرانكفور
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش يرد التحية لجماهير آينتراخت فرانكفورت
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كتبت-هند عواد:

حقق المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، إنجازا تاريخيا في الدوري الألماني، بتسجيل هدف وصناعة هدفين، في مباراة الفريق ضد فرايبورج.

وصنع عمر مرموش الهدف الأول الذي أحرزه روبن كوخ في الدقيقة 43، ليعادل النتيجة، وفي الدقيقة 65 أحرز الهدف الثاني، بعدها صنع الهدف الرابع لفريقه.

وأصبح عمر مرموش الأكثر مساهمة في الدوري الألماني هذا الموسم بـ24 هدفا، إذ أنه الأكثر تسجيلا بالمناصفة مع هاري كين بواقع 15 هدفا، والأكثر صناعة بـ9 أهداف.

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عمر مرموش يحقق إنجاز تاريخي لاعب آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش يحقق إنجاز بالدوري الألماني
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