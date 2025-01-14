عمر مرموش يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري الألماني

كتبت-هند عواد:

حقق المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، إنجازا تاريخيا في الدوري الألماني، بتسجيل هدف وصناعة هدفين، في مباراة الفريق ضد فرايبورج.

وصنع عمر مرموش الهدف الأول الذي أحرزه روبن كوخ في الدقيقة 43، ليعادل النتيجة، وفي الدقيقة 65 أحرز الهدف الثاني، بعدها صنع الهدف الرابع لفريقه.

عمر مرموش لم يكتفِ بالتمريرة الحاسمة فقط بل واصل هوايته بالتسجيل ليضع آينتراخت فرانكفورت في المقدمة#الدوري_الألماني pic.twitter.com/aZheTb6HUb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2025

وأصبح عمر مرموش الأكثر مساهمة في الدوري الألماني هذا الموسم بـ24 هدفا، إذ أنه الأكثر تسجيلا بالمناصفة مع هاري كين بواقع 15 هدفا، والأكثر صناعة بـ9 أهداف.

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