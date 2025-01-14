هدف مرموش في مرمى فرايبورج بالدوري الألماني

كتب - محمد عبد السلام:

فاز نادي آينتراخت فرانكفورت على منافسه فرايبورج اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني.

وسجل المهاجم المصري، عمر مرموش، الهدف الثاني لفريقه آينتراخت فرانكفورت أمام نظيره فرايبورج في الدقيقة 65.

ويذكر أن المباراة بدأت في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر علي ملعب دويتشه بنك بارك.