كتب - محمد القرش:

أقيمت عدد من مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء، والتي شهدت إثارة وندية كبيرة خلال 4 مواجهات نارية.

وسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام برينتفورد بعد التقدم بهدفين، بينما تعادل بورنموث مع منافسه تشيلسي بنتيجة 2-2.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي ضد برينتفورد - (2-2)

تشيلسي ضد بورنموث - (2-2)

وست هام ضد فولهام - (3-2)

ليفربول ضد نتونجهام - (1-1)

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