سقوط ليفربول والسيتي.. ماذا حدث في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
كتب - محمد القرش:
أقيمت عدد من مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء، والتي شهدت إثارة وندية كبيرة خلال 4 مواجهات نارية.
وسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام برينتفورد بعد التقدم بهدفين، بينما تعادل بورنموث مع منافسه تشيلسي بنتيجة 2-2.
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي ضد برينتفورد - (2-2)
تشيلسي ضد بورنموث - (2-2)
وست هام ضد فولهام - (3-2)
ليفربول ضد نتونجهام - (1-1)
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