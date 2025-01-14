بوروسيا دورتموند يسقط أمام هولشتاين برباعية في الدوري الألماني

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة بوروسيا دورتموند وهولشتاين كيل التي أقيمت اليوم الثلاثاء 14 يناير، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني الممتاز.

وحقق هولشتاين فوزا كبيرا على بوروسيا برباعية مقابل هدفين على ملعب هولشتاين.

سجل هدف هولشتاين الأول: شوتو ماتشينو في الدقيقة 27.

سجل هدف هولشتاين الثاني: فيل هاريس في الدقيقة 32.

سجل هدف هولشتاين الثالث: الكسندر بيرنهارد سون في الدقيقة 4+45

سجل هدف بوروسيا الأول: جيوفاني رينا في الدقيقة 71.

سجل هدف بوروسيا الثاني: جيمي بينوي في الدقيقة 77.

سجل هدف هولشتاين الرابع: يان فيأتي في الدقيقة 8+90.

وبهذا الفوز رفع هولشتاين كيل نقاطه إلى 11 نقطة ليحتل المركز قبل الأخير من جدول الترتيب، بينما توقف رصيد بوروسيا دورتموند عند النقطة 25 في المركز.