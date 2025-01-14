كتبت-هند عواد:

وجهت جماهير آينتراخت فرانكفورت، التحية للمحترف المصري عمر مرموش، قبل المباراة التي تجمع الفريق وفرايبورج، على ملعب دويتشه بنك بارك، في الجولة الـ17 من الدوري الألماني.

ويمكن أن تكون مباراة آينتراخت فرانكفورت وفرايبورج، الأخيرة لعمر مرموش مع الفريق الألماني، لاحتمالية رحيله إلى مانشستر سيتي، وفقا لشبكة "سكاي سبورتس".

ورد عمر مرموش تحية جماهير آينتراخت فرانكفورت، في مشهد بدا وكأنه يودعهم، في المباراة التي تنطلق بعد قليل.

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