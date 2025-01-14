مدرب جديد للريال.. آخر تطورات سوق الانتقالات الأوروبية

كتب - محمد القرش:

دائما ما يشهد سوق الانتقالات الشتوي الكثير من الأنباء المثيرة للجدل والانتقالات، ومحادثات الأندية لتجديد عقود لاعبيهم الذين تنتهي عقودهم في الصيف.

وحدد نادي مانشستر يونايتد سعر الجناح الأرجنتيني، أليخاندرو جارناتشو، في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

آخر تطورات سوق الانتقالات الأوروبية

- انضم بايرن ميونيخ إلى تشيلسي في السباق على التعاقد مع كوبي ماينو لاعب وسط مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي. (ذا صن)

- قدم مانشستر يونايتد يقدر قيمة الجناح أليخاندرو جارناتشو بحوالي 42 مليون جنيه إسترليني، وسط اهتمام من نابولي. (سبورت إيطاليا)

- مانشستر سيتي على استعداد للسماح للمدافع كايل ووكر بالرحيل مجانًا هذا الشهر وسط اهتمام من ميلان وإنتر ميلان. ( جازيتا ديلو سبورت)

- سيتقدم نادي ميلان الإيطالي بعرض رسمي لضم مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد. (سكاي سبورتس)

- فتح أستون فيلا محادثات مع إشبيلية حيث يتطلعون إلى التعاقد مع المدافع الفرنسي لويك بادي البالغ من العمر 24 عامًا. (ليكيب - بالفرنسية)

- سيسمح تشيلسي للاعب خط الوسط كارني تشوكويميكا بالرحيل على سبيل الإعارة هذا الشهر، مع اهتمام بوروسيا دورتموند وستراسبورج. ( فابريزيو رومانو)

- يبحث نادي ريال مدريد الإسباني عن خيارات لخلافة كارلو أنشيلوتي بعد الخسارة 5-2 أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني. (Relevo)