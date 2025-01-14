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ليفربول يعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي

10:01 م الثلاثاء 14 يناير 2025
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    نوتنجهام ضد ليفربول
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تعادل نادي ليفربول مع منافسه نوتنجهام فورست بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح كريس وود أهداف المباراة في الدقيقة 8 من زمن المباراة، ليتعادل ديوجو جوتا لليفربول في الدقيقة 66.

تشكيل ليفربول لمواجهة نوتنجهام

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد - كوناتي - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: جرافينبيرش - ماك اليستر - سويو سلاي.

خط الهجوم: صلاح - دياز - جاكبو.

أبرز أحداث مباراة ليفربول ونوتنجهام

بداية المباراة

كريس وود يسجل هدف تقدم نوتنجهام على ليفربول في الدقيقة 8

مرور 15 دقيقة ومازال تقدم نوتنجهام قائم

اعتراض من صلاح ومطالبه بخطأ في الدقيقة 17

خطأ لصالح فان دايك في الدقيقة 21

مرور 30 دقيقة بتأخر ليفربول بهدف أمام نوتنجهام فورست

بطاقة صفراء لـ جيبس وايت لاعب نوتنجهام فورست في الدقيقة 42

انتهاء الشوط الأول بتقدم نوتنجهام على ليفربول بهدف

بداية الشوط الثاني

بطاقة صفراء لـ ريات بيتس في الدقيقة 53

دخول جوتا بدلا من إبراهيما كوناتي في الدقيقة 66

جوتا يسجل هدف تعادل ليفربول في الدقيقة 66

بطاقة صفراء لـ لويس دياز في الدقيقة 70

دخول كورتيس جونز بدلا من لويس دياز في الدقيقة 75

دخول جوتا سيلفا بدلا من هودوسون أودوي في الدقيقة 83

دخول موراتو بدلا من مورجان جيبس وايت في الدقيقة 90

انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1

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