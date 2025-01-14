لحظة بلحظة.. ليفربول 0-1 نوتنجهام.. هدف أول
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يلاقي نادي ليفربول نظيره نوتنجهام فورست في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تشكيل ليفربول لمواجهة نوتنجهام
حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: أرنولد - كوناتي - فان دايك - روبرتسون.
خط الوسط: جرافينبيرش - ماك اليستر - سويو سلاي.
خط الهجوم: صلاح - دياز - جاكبو.
أبرز أحداث مباراة ليفربول ونوتنجهام
بداية المباراة
كريس وود يسجل هدف تقدم نوتنجهام على ليفربول في الدقيقة 8
مرور 15 دقيقة ومازال تقدم نوتنجهام قائم
اعتراض من صلاح ومطالبه بخطأ في الدقيقة 17
خطأ لصالح فان دايك في الدقيقة 21
مرور 30 دقيقة بتأخر ليفربول بهدف أمام نوتنجهام فورست
بطاقة صفراء لـ جيبس وايت لاعب نوتنجهام فورست في الدقيقة 42
انتهاء الشوط الأول بتقدم نوتنجهام على ليفربول بهدف
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