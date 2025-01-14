ميلان يفوز على كومو بثنائية في الدوري الإيطالي

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة إي سي ميلان وكومو التي أقيمت اليوم الثلاثاء 14 يناير، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي الممتاز.

وحقق ميلان الفوز على نظيره كومو بثنائية مقابل هدف على ملعب جوزيبي سينيجاليا.

سجل هدف كومو أساني دياو في الدقيقة 60.

سجل هدف ميلان الأول هيرنانديز في الدقيقة 71.

سجل هدف ميلان الثاني رفائيل لياو في الدقيقة 76.

وبهذا الفوز رفع ميلان نقاطه إلى 31 نقطة ليحتل المركز السابع من جدول الترتيب، بينما توقف رصيد كومو عند النقطة 19 في المركز الخامس عشر.