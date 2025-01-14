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تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

09:17 م الثلاثاء 14 يناير 2025

مانشستر سيتي

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كتب - محمد عبد السلام:

أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي قيادة هالاند لخط الهجوم، وكوفاسيتش في خط الوسط، وآكي في خط الدفاع.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمي: اورتيجا

خط الدفاع: أكنجي - آكي - جفارديول - نونيس - كوفاسيتش.

خط الوسط: فودين - دي بروين - برناردو - سافيو.

الهجوم: هالاند.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر، على استاد جيتيش كوميونيتي

مانشستر سيتي بيب جوارديولا برينتفورد الدوري الإنجليزي
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