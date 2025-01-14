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"محادثات جارية".. فرانكفورت يكشف "لمصراوي" تطورات صفقة مرموش والسيتي

08:46 م الثلاثاء 14 يناير 2025
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كتب - محمد القرش:

أوضح رئيس قسم الإعلام والاتصالات في نادي آينتراخت فرانكفورت، جان مارتن، آخر تطورات صفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي.

وكشف جان في تصريحات خاصة عبر "مصراوي" أن مانشستر سيتي بالفعل قدم عرضا رسميا للتعاقد مع المهاجم المصري.

وقال مارتن إن آينتراخت فرانكفورت في محادثات مع نادي مانشستر سيتي الآن.

واختتم رئيس قسم الإعلام والاتصالات: "سوف نرى ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة".

وكان أكد جان مارتين "لمصراوي" منذ أيام أن مانشستر سيتي لم يقدم عرضا رسميا لضم المهاجم المصري عمر مرموش.

وخلال 25 مباراة مع فرانكفورت بجميع المسابقات في موسم 2024/25، ساهم مرموش في 31 هدفا (سجل 19 هدفا، وقدم 12 تمريرة حاسمة).

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