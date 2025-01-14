مصدر من فرانكفورت "لمصراوي": مانشستر سيتي قدم عرضا رسميا لضم مرموش

كتب - محمد القرش:

أوضح مصدر مطلع داخل نادي آينتراخت فرانكفورت آخر تطورات صفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن مانشستر سيتي بالفعل قدم عرضا رسميا للتعاقد مع المهاجم المصري.

وقال المصدر إن آينتراخت فرانكفورت في محادثات مع نادي مانشستر سيتي الآن.

واختتم المصدر: "سوف نرى ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة".

وكان أكد جان مارتين "لمصراوي" منذ أيام أن مانشستر سيتي لم يقدم عرضا رسميا لضم المهاجم المصري عمر مرموش.

وخلال 25 مباراة مع فرانكفورت بجميع المسابقات في موسم 2024/25، ساهم مرموش في 31 هدفا (سجل 19 هدفا، وقدم 12 تمريرة حاسمة).

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