أكبر أجر في العالم.. آخر تطورات تجديد عقد رونالدو مع النصر

كتب - محمد القرش:

دخل مجلس إدارة نادي النصر السعودي في مفاوضات مع كريستيانو رونالدو من أجل تمديد عقد المهاجم البرتغالي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن النصر يجري محادثات بشأن تمديد عقد كريستيانو رونالدو، حيث ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024/25.

وأوضحت الشبكة أن العقد الحالي للمهاجم البرتغالي يبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني أسبوعيًا "أكبر أجر في العالم".

وانتقل رونالدو إلى النصر السعودي في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد في ديسمبر 2022، حيث سجل 81 هدفا في 90 مباراة بالسعودية.

ويحتل النصر المركز الثالث في دوري روشن السعودي، بفارق تسع نقاط عن المتصدر والبطل الهلال.

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