إلياس شوارف يفاجيء جماهير الأهلي بهذا التصرف

كتبت-هند عواد:

فاجئ الفرنسي إلياس شوارف صاحب الأصول المغربية مهاجم سيون السويسري، جماهير النادي الأهلي، مع ارتباط اسمه بالانتقال إلى القلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقام إلياس شوارف بمتابعة الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

الأهلي يفاوض إلياس شوارف

يأتي إلياس شوارف على قائمة الأسماء المطروحة لتدعيم صفوف النادي الأهلي، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، تصدر الفرنسي إلياس شوارف صاحب الـ24 عاما، قائمة اللاعبين الذين يرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في التعاقد معهم.

معلومات عن إلياس شوارف

إلياس شوارف صاحب الـ24 عاما، ولد يوم 12 ديسمبر عام 2000 في حي شاتورو الفرنسي ، وتعود أصوله المغربية إلى والده والجزائرية إلى والدته، فيما يحمل هو الجنسية الفرنسية.

وبدأ إلياس شوارف مسيرته في نادي شاتورو، وصعد إلى الفريق الأول عام 2019، وخاض معه 84 مباراة، ساهم خلالها في 15 هدفا (4 أهداف و11 أسيست).

وانتقل إلياس شوارف إلى سويسرا وبالتحديد إلى نادي سيون، موسم 2022-2023، ولعب مع الفريق 98 مباراة، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 16 آخرين.

مسيرة إلياس شوارف الدولية

لقب إلياس شوارف بـ"زيدان المغرب"، وخاض مباراة وحيدة مع منتخب فرنسا للشباب، وذلك عام 2019، لكنه لم يمثل المنتخب الأول حتى الآن.

وذكر موقع هسبريس المغربي عام 2020، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم، حاول إقناع إلياس شوارف، لتمثيل منتخب أسود الأطلس، لكنه لم يحدث.

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