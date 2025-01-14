القبض على لاعب إشبيلية بسبب حصوله على إنذار.. ما القصة؟

كتبت-هند عواد:

في وقعة غريبة، اعتقلت الشرطة الإسبانية، كيكي سالاس مدافع إشبيلية، بتهمة تعمده للحصول على بطاقات صفراء، بهدف المراهنات.

وذكر موقع "إل كونفيدنسيال" الإسباني، أن كيكي سالاس، حصل على بطاقات صفراء متعمدا، في مباريات بين الجولات 31 و 28 من الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وأوضحت وكالة الأنباء الإسبانية، أن أصدقاء وعائلة كيكي سالاس، شاركوا في 30 عملية مراهنة غير قانونية، في 6 محلات للمراهنات بمدينة مورون دي لا فرونترا (إشبيلية)، وحققوا أرباحا بحوالي 10 آلاف يورو خلال شهر واحد.

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