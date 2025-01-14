إصابة لاعب أرسنال بقطع في الرباط الصليبي

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي أرسنال إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، جابرييل خيسوس، بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأوضح نادي أرسنال في بيان رسمي أنه بعد استبدال البرازيلي خلال مباراة مانشستر يونايتد يوم الأحد، خضع جابرييل جيسوس لتقييمات وفحوصات ومراجعات متخصصة مكثفة أكدت أنه أصيب في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى.

وسيخضع جابرييل لعملية جراحية في الأيام المقبلة وسيبدأ قريبًا برنامجه للتعافي وإعادة التأهيل.

واختتم النادي الإنجليزي أنهم سيواصلوا إطلاع الجميع على آخر مستجدات تعافي جابي، مع تركيز الجميع في النادي على دعم اللاعب لضمان عودته إلى كامل لياقته البدنية في أقرب وقت ممكن.

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