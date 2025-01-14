"مُذهل".. كلوب يعلق على صفقة انتقال مرموش لمانشستر سيتي

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كتب - محمد القرش:

علق المدرب السابق لليفربول، يورجن كلوب، على أنباء انتقال المهاجم المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال كلوب في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس ألمانيا"، عندما سُئل عن حقيقة انتقال مرموش للسيتي: "لا أعرف".

وأضاف: "ما أعرفه أن عمر مرموش لاعب مذهل، ومانشستر سيتي نادي عظيم".

يُذكر أن يورجن كلوب رحل عن القيادة الفنية لنادي ليفربول في يوم 30 يونيو 2024، متوليا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "ريد بول".

وخلال 25 مباراة مع فرانكفورت بجميع المسابقات في موسم 2024/25، ساهم مرموش في 31 هدفا (سجل 19 هدفا، وقدم 12 تمريرة حاسمة).

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