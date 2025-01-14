لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

ليفربول

الدوري الألماني

هولشتاين كيل

3 0
19:30

بروسيا دورتموند

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

فرايبورج

الدوري الإيطالي

كومو

1 0
19:30

ميلان

جميع المباريات

إعلان

"مُذهل".. كلوب يعلق على صفقة انتقال مرموش لمانشستر سيتي

07:25 م الثلاثاء 14 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش 8
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش 10
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش 9
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش 7
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش (2)
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش يحتفل بهدفه (2)
  • عرض 15 صورة
    يورجن كلوب
  • عرض 15 صورة
    يورجن كلوب
  • عرض 15 صورة
    يورجن كلوب
  • عرض 15 صورة
    يورجن كلوب 5
  • عرض 15 صورة
    يورجن كلوب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

علق المدرب السابق لليفربول، يورجن كلوب، على أنباء انتقال المهاجم المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال كلوب في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس ألمانيا"، عندما سُئل عن حقيقة انتقال مرموش للسيتي: "لا أعرف".

وأضاف: "ما أعرفه أن عمر مرموش لاعب مذهل، ومانشستر سيتي نادي عظيم".

يُذكر أن يورجن كلوب رحل عن القيادة الفنية لنادي ليفربول في يوم 30 يونيو 2024، متوليا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "ريد بول".

وخلال 25 مباراة مع فرانكفورت بجميع المسابقات في موسم 2024/25، ساهم مرموش في 31 هدفا (سجل 19 هدفا، وقدم 12 تمريرة حاسمة).

اقرأ أيضًا:

باريس سان جيرمان يخطف صفقة ليفربول المنتظرة

ما مركز صلاح؟.. الدوري الإنجليزي يعلن ترتيب سباق الحذاء الذهبي

مرموش مانشستر سيتي يورجن كلوب ليفربول عمر مرموش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نصيحة النني.. لاعب مصري على أعتاب نادي هيلتوب الإنجليزي

إعلان

إعلان

* اتفاق غزة: مُهمة حصر أرقام "الموت والدمار" مستمرة