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باريس سان جيرمان يخطف صفقة ليفربول المنتظرة

06:31 م الثلاثاء 14 يناير 2025

ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان (2)

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كتب - محمد القرش:

كشف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، أن نادي باريس سان جيرمان تعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي الإيطالي.

ونشر رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لقد خطط باريس سان جيرمان بالفعل لإجراء الفحص الطبي لخفيتشا كفاراتسخيليا هذا الأسبوع".

وأضاف: "أنهى مدير باريس سان جيرمان لويس كامبوس الصفقة شفهيًا يوم الاثنين، وأبرمها رئيسا باريس سان جيرمان ونابولي ناصر الخليفي وأوريليو دي لورينتيس اليوم.

واختتم الصحفي الإيطالي: "نابولي يكثف جهوده من أجل الاستبدال الآن".

يُذكر أن التقارير الصحفية منذ أيام كان تشير إلى أن نادي ليفربول يسعى للتعاقد مع كفاراتسخيليا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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باريس سان جيرمان كفاراتسخيليا ليفربول صفقة ليفربول لاعب نابولي
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