باريس سان جيرمان يخطف صفقة ليفربول المنتظرة
كتب - محمد القرش:
كشف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، أن نادي باريس سان جيرمان تعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي الإيطالي.
ونشر رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لقد خطط باريس سان جيرمان بالفعل لإجراء الفحص الطبي لخفيتشا كفاراتسخيليا هذا الأسبوع".
وأضاف: "أنهى مدير باريس سان جيرمان لويس كامبوس الصفقة شفهيًا يوم الاثنين، وأبرمها رئيسا باريس سان جيرمان ونابولي ناصر الخليفي وأوريليو دي لورينتيس اليوم.
واختتم الصحفي الإيطالي: "نابولي يكثف جهوده من أجل الاستبدال الآن".
يُذكر أن التقارير الصحفية منذ أيام كان تشير إلى أن نادي ليفربول يسعى للتعاقد مع كفاراتسخيليا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
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