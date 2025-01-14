باريس سان جيرمان يخطف صفقة ليفربول المنتظرة

كتب - محمد القرش:

كشف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، أن نادي باريس سان جيرمان تعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي الإيطالي.

ونشر رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لقد خطط باريس سان جيرمان بالفعل لإجراء الفحص الطبي لخفيتشا كفاراتسخيليا هذا الأسبوع".

وأضاف: "أنهى مدير باريس سان جيرمان لويس كامبوس الصفقة شفهيًا يوم الاثنين، وأبرمها رئيسا باريس سان جيرمان ونابولي ناصر الخليفي وأوريليو دي لورينتيس اليوم.

واختتم الصحفي الإيطالي: "نابولي يكثف جهوده من أجل الاستبدال الآن".

يُذكر أن التقارير الصحفية منذ أيام كان تشير إلى أن نادي ليفربول يسعى للتعاقد مع كفاراتسخيليا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

اقرأ أيضًا:

ما مركز صلاح؟.. الدوري الإنجليزي يعلن ترتيب سباق الحذاء الذهبي

الجزائري نبيل بن طالب يعود إلى تدريبات ليل بعد إصابته بسكتة قلبية