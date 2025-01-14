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أول ظهور لبيرسي تاو في تدريبات قطر القطري

06:09 م الثلاثاء 14 يناير 2025
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    أحمد عبد القادر من تدريبات قطر القطري
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كتبت-هند عواد:

ظهر الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب قطر القطري، للمرة الأولى في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الثلاثاء.

ونشر الحساب الرسمي لنادي قطر القطري، عبر موقع التغريدات "إكس"، صورا من تدريبات الفريق اليوم، وظهر فيها ثنائي الأهلي السابقين بيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

وأعلن نادي قطر القطري، التعاقد مع بيرسي تاو لاعب الأهلي ومنتخب جنوب أفريقيا، وذلك قبل 6 أشهر من انتهاء عقده من الأحمر.

ويدخل بيرسي تاو في قائمة قطر القطري، بدلا من البرازيلي كارلينيوس.

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