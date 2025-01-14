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الجزائري نبيل بن طالب يعود إلى تدريبات ليل بعد إصابته بسكتة قلبية

05:58 م الثلاثاء 14 يناير 2025

نبيل بن طالب لاعب ليل

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كتبت-هند عواد:

عاد الجزائري نبيل بن طالب لاعب ليل الفرنسي، إلى تدريبات فريقه، بعد 7 أشهر من إصابته بسكتة قلبية.

في يونيو الماضي، تعرض نبيل بن طالب لسكتة قلبية، تسببت في خضوعه إلى عملية جراحية، لتزويده بجهاز لتنظيم ضربات القلب.

وقال برونو جينيسيو مدرب ليل في مؤتمر صحفي: "نبيل يتدرب معنا منذ أيام قليلة، واللاعب يتدرب مع مدرب بدني وبالنسبة لبقية المعلومات، فلا يمكنني أن أعطيكم إياها لأنها معلومات سرية".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أنه استأنف اليوم التدريب الفردي بالكرة. رأيته وتحدثت معه لمدة يومين أو ثلاثة أيام متتالية، فهو بخير وحالة معنوية جيدة والجميع بنتظره".

الجزائري بن طالب لاعب ليل من مباراة باريس سان جيرمان

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