"الأفضل بالتاريخ".. كلوب يُعلق على ملف مفاوضات ليفربول وصلاح لتجديد التعاقد

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني الألماني السابق لفريق ليفربول، يورجن كلوب، عن رغبته في استمرار النجم المصري محمد صلاح بصفوف الريدز.

وأشار كلوب، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "ألمانيا"، اليوم الثلاثاء، إلى أن صلاح هو أفضل مهاجم بالتاريخ الحديث لنادي ليفربول لذا يتمنى استمراره مع الريدز.

وأتم مدرب ليفربول السابق تصريحاته بقوله:"صلاح رياضي مذهل وهو أيضا شخص رائع كما أنه أفضل سفير يمثل مصر".

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024/25؛ إذ يحق له التوقيع لأي نادِ بداية من شهر يناير الجاري.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي

اللاعب صاحب الـ 32 عامًا كان قد شارك بقميص ليفربول بالموسم الحالي بـ 28 مباراة سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 17 خلال 2330 دقيقة لعب.

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