"استثناء وحيد".. بيريز يرفض طلب أنشيلوتي بعد الخسارة أمام برشلونة

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن موقف مفاجيء لرئيس نادي ريال مدريد فلورينتينو بيريز بعد خسارة فريقه بخماسية مقابل هدفين على يد غريمه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن بيريز رفض طلب المدير الفني لفريقه أنشيلوتي بإبرام صفقات لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووافق عدد من مسؤولي ريال مدريد على طلب أنشيلوتي ولكن رفض بيريز الذي يمتلك القرار النهائي أي تحرك خلال الانتقالات الشتوية ولكنه أوضح أن الاسثتناء الوحيد هو ضم لاعب ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد ولكن إذا وافق ليفربول على عرضهم المادي البالغ 30 مليون يورو.

ويحتل فريق ريال مدريد بالدوري الإسباني المركز الثاني برصيد 43 نقطة بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد المتصدر وبفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

وعلى جانب آخر يحتل فريق ريال مدريد المركز الـ 20 بدوري أبطال أوروبا من أصل 36 فريقًا برصيد 9 نقاط بعد مرور 6 جولات.

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