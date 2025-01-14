"الكلب الأليف".. ما قصة خناقة الدوري الفرنسي الثلاثية؟

كتب ـ محمد عبدالهادي:

أثار الأمريكي جون تكستور، مالك نادي ليون الفرنسي، جدلًا واسعًا بعد تصريحات نارية وجهها ضد فينسنت لابرون، رئيس رابطة الدوري الفرنسي، وناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ورئيس مجموعة قنوات "بي إن سبورت".

تكستور انتقد بشدة العلاقة بين الطرفين، مشيرًا إلى وجود تضارب مصالح، ووصف لابرون بأنه "الكلب الأليف" لرجل الأعمال القطري ناصر الخليفي.

وفي مقابلة مع إذاعة RMC الفرنسية، كشف تكستور عن تفاصيل صادمة من اجتماع رؤساء أندية الدوري الفرنسي الذي عقد في يوليو الماضي لمناقشة حقوق البث التلفزيوني.

وأوضح أن الخليفي، الذي لا ينبغي أن يكون حاضرًا في الاجتماع بحكم ارتباطه بمصالح شخصية عبر قنواته التلفزيونية، كان يدير الاجتماع بشكل غير لائق.

وأضاف تكستور: "رئيس الرابطة، الذي من المفترض أن يقود الاجتماع، لم يتفوه بكلمة، و الخليفي كان يُرهب المشاركين ويتنمر على كل من يقترح بدائل، بينما جلس لابرون كأنه مجرد تابع مطيع".

هذه التصريحات أثارت ردود فعل غاضبة، إذ أصدر باريس سان جيرمان بيانًا وصف فيه تصريحات تكستور بأنها "عارية من الرقي والأناقة"، مضيفًا: "من الأفضل له أن يعود إلى فرنسا ليفهم طبيعة الدوري الذي نحبه".

كما ردت رابطة الدوري الفرنسي ببيان أكدت فيه دهشتها من تلك التصريحات، موضحة أن الاجتماع الذي يشير إليه تكستور كان وديًا للغاية، ونفت المزاعم التي أوردها.

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