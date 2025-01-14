صندوق الاستثمارات يستحوذ على 75%.. ما قصة بيع أقدم نادٍ بالسعودية؟

كتب- محمد عبدالهادي:

في الآونة الأخيرة، ظهرت تقارير إعلامية تشير إلى اهتمام مجموعة من المستثمرين السعوديين بشراء نادي الاتحاد بجدة، وفقًا لبرنامج "رياضة سكوب" الذي يذاع على قناة ssc السعودية الرياضية.

ويستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على 75% من ملكية نادي الاتحاد، والذي حدث في يونيو 2023، رفقة 3 أندية سعودية أخرى.

قصة بيع نادي اتحاد جدة

كشف الإعلامي الاتحادي محمد البكيري عبر برنامج "رياضة سكوب" أن مجموعة من الأشخاص المقتدرين قدموا عرضًا لصندوق الاستثمارات العامة لشراء نادي الاتحاد في الفترة المقبلة.

ولكن، لم يكشف البكيري عن هويتهم، وأوضح أن الصندوق ينتظر تحسينات إضافية في الأندية الأربعة، بحيث يتم رفع قيمة البيع والاستثمار بشكل أكبر.

مع ذلك، لم تصدر أي بيانات رسمية من نادي الاتحاد أو الجهات المعنية تؤكد أو تنفي هذه المعلومات، يُذكر أن نادي الاتحاد، الذي تأسس عام 1927 في جدة، يُعتبر أقدم نادٍ رياضي في المملكة العربية السعودية.

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