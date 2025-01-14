كتب- محمد عبدالهادي:

تواصل كرة القدم السعودية خططها الطموحة لتحويل دوري روشن إلى إحدى أبرز البطولات العالمية لكرة القدم، في إطار رؤية استراتيجية بدأت منذ صيف 2023 وتهدف إلى جعل الدوري ضمن قائمة أفضل 10 دوريات في العالم.

أحد الأهداف البارزة لتلك الخطة هو استقطاب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، هذه الرغبة أكدها عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة دوري روشن السعودي، في تصريح مثير لصحيفة ماركا الإسبانية، حيث أشار إلى أن استقدام النجم الشاب ليس مجرد حلم بعيد المنال، بل هو "مسألة وقت ومفاوضات".

وأشار مغربل إلى أن الأهداف السعودية لا تقتصر على التعاقد مع النجوم فقط، بل تشمل تطوير البنية التحتية، الاستثمار، وجذب الاهتمام العالمي، مؤكدًا تحقيق نجاحات بارزة في هذه الجوانب، مع استمرار العمل نحو الأفضل.

يذكر أن فينيسيوس كان قد ارتبط خلال الصيف الماضي بالنادي الأهلي السعودي، ما يزيد من احتمالية انتقاله إلى الملاعب السعودية مستقبلًا.

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