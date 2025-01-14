"تقارب في الأرقام".. تطور بمفاوضات مانشستر سيتي لضم عمر مرموش

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تطور في ملف مفاوضات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لضم النجم المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

المقابل المادي لصفقة ضم مانشستر سيتي لعمر مرموش

وذكرت شبكة سكاي في ألمانيا، يوم أمس الإثنين، إن مانشستر سيتي في مفاوضات متقدمة مع مسؤولي آينتراخت فرانكفورت؛ حيث يعتقدون أن بإمكانهم ضم اللاعب مقابل 59 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى مكافآت.

وبحسب التقرير ذاته يرغب ماركوس كروش، الرئيس التنفيذي لآينتراخت، في الحصول على رسوم في حدود 67 مليون جنيه إسترليني.

أرقام مرموش مع آينتراخت فرانكفورت بالموسم الحالي 2024/25

اللاعب صاحب الـ 25 عامًا شارك مع آينتراخت بالموسم الجاري بـ 25 مباراة سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 12 خلال 1980 دقيقة لعب.

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