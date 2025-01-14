"لا نستسلم".. خوان لابورتا يهاجم الرابطة ويكشف موقفه من الاستقالة

كتب ـ محمد عبدالهادي:

شهدت الأيام الماضية تصاعد الجدل حول إدارة خوان لابورتا لنادي برشلونة، في ظل أزمة تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور، ما أثار ردود فعل واسعة من الجماهير والمعارضة داخل النادي.

ووجه رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، انتقادات حادة لرابطة الدوري الإسباني، مؤكدًا على أن النادي يواجه تحديات كبيرة بسبب القرارات التي وصفها بمحاولات لزعزعة استقراره.

وقال لابورتا: "لن أستقيل أبدًا بسبب قرار صادر عن رابطة الدوري الإسباني أو الاتحاد الإسباني لكرة القدم، نحن لا نستسلم، لقد حاولوا التأثير على استقرار النادي، لكننا واجهنا التحدي وحققنا لقب كأس السوبر الإسباني، وهو إنجاز أقدّره بشدة".

وأشار رئيس نادي برشلونة إلى أن النادي عاد لقاعدة اللعب المالي النظيف 1:1 التي تطبقها رابطة "الليجا"، مما يمنح برشلونة حرية أكبر في سوق الانتقالات:"هذا يعكس إدارة حكيمة ساهمت في تحسين وضعنا المالي".

وفي تعليق على انتقادات المعارضة الداخلية، أعرب لابورتا عن استغرابه من دعم بعض الجماهير للحملات الإعلامية ضد الإدارة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف والوحدة.

يُذكر أن برشلونة عانى خلال السنوات الأخيرة من أزمات مالية ألقت بظلالها على صفقات اللاعبين، مما وضع الإدارة في مواجهة تحديات ضخمة للتعامل مع لوائح اللعب المالي النظيف.

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