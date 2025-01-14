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بعد ساعات من ضمه.. عمر السومة مهدد بالرحيل عن العروبة فما القصة؟

02:48 م الثلاثاء 14 يناير 2025

عمر السومة

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كتب ـ محمد عبدالهادي:

يواجه المهاجم السوري عمر السومة، المنضم حديثًا لصفوف نادي العروبة السعودي، أزمة كبيرة بعد انضمامه للفريق في الساعات الماضية.

إيقاف قيد نادي العروبة

تلقي نادي العروبة منذ ساعات، بحسب تقارير صحفية، إخطارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعقوبة مؤقتة بإيقاف النادي عن تسجيل لاعبين جدد بسبب بعض القضايا المالية المتعلقة بالنادي، مما يعقد وضعه في الفريق وتسجيل صفقات جديدة.

النادي يعاني من صعوبة في تسوية الأمور المالية التي أدت إلى منع القيد، الأمر الذي قد يحرمه من تعزيز صفوفه بلاعبين جدد أو تسجيل اللاعبين المتواجدين في الفريق بشكل رسمي حتي تسوية هذه المستحقات.

في هذه الأثناء، يسعى السومة للتأكد من حل هذه الأزمة حتى يتمكن من اللعب بشكل طبيعي أو البحث عن مخرج لهذه الأزمة بإعارته لأحد الأندية خلال الميركاتو الشتوي الجاري أو فسخ التعاقد والبحث عن نادِ آخر.

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