لاتسيو يُقيل مروض نسره التاريخي بسبب منشور فاضح.. القصة كاملة

كتب ـ محمد عبدالهادي:

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، اتخذ نادي لاتسيو الإيطالي قرارًا حاسمًا بفسخ تعاقده مع خوان بيرنابي، المسؤول عن تدريب النسر "أوليمبيا" الذي يُعتبر رمزًا تاريخيًا للنادي منذ 2010.

سبب إقالة مروض نسر لاتسيو الإيطالي

يأتي هذا القرار على خلفية نشر صورة جنسية على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع إدارة النادي إلى اتخاذ موقف حازم للحفاظ على صورة النادي ورمزه التاريخي حيث اعتبرته تصرفًا غير مقبول يسيء لرمزية النسر التي تمثل هوية النادي.

وفي بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أعربت إدارة النادي عن تفهمها لخيبة أمل الجماهير بسبب غياب النسر عن المباريات، لكنها أكدت استحالة استمرار العلاقة مع فرد ارتبط اسمه بسلوكيات تتعارض مع قيم النادي.

وكان بيرنابي قد تم إيقافه في عام 2021 بعد ظهوره في مقطع فيديو يهتف للديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني، مما أثار ضجة كبيرة حينها.

ترتيب فريق لاتسيو بالدوري الإيطالي

يذكر أن فريق لاتسيو يحتل المركز الرابع في الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

هل ينجح المخطط؟.. الزمالك يبحث التخلص من لاعب جديد بعد عمر فرج