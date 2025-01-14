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"رقمان مميزان".. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام نوتنجهام الليلة

12:19 م الثلاثاء 14 يناير 2025
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح يحتفل
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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كتب ـ محمد عبدالهادي:

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة مثيرة تجمع ليفربول مع نوتنجهام فورست، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيكون محمد صلاح، نجم "الريدز"، في قلب الحدث، حيث يسعى لتحقيق ثلاث مهام بارزة تضاف إلى مسيرته الاستثنائية في البريميرليج، وسط طموح كبير للثأر من هزيمة الدور الأول.

المهام الثلاث لمحمد صلاح أمام نوتينجهام فورست

1. توسيع الفارق مع هالاند في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي:

يتطلع صلاح لتعزيز صدارته لقائمة هدافي الدوري بـ18 هدفًا، متفوقًا على إيرلينج هالاند (16 هدفًا)، مما يقربه من حصد لقب الهداف للمرة الرابعة ومعادلة إنجاز تيري هنري.

2. محمد صلاح ومعادلة رقم لامبارد:

ويسعى صلاح لتسجيل هدفين ليعادل رقم فرانك لامبارد (177 هدفًا) في قائمة هدافي الدوري التاريخيين، والاقتراب من المركز الخامس الذي يحتله سيرجيو أجويرو (184 هدفًا).

3. كسر عقدة ملعب نوتنجهام:

يطمح صلاح لتسجيل أول أهدافه على ملعب "سيتي جراوند"، حيث فشل سابقًا في هز الشباك خلال مواجهة الموسم الماضي، التي انتهت بخسارة ليفربول بهدف نظيف.

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