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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد النجم المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش لظهور قد يكون الأخير له مع فريقه والدوري الألماني حين يلتقي بنظيره فرايبورج.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وفرايبورج

ويستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت نظيره فرايبورج عند 09:30 مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الألماني.

القناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وفرايبورج

ومن المقرر أن تُنقل المباراة على قناة بي إن سبورت إكسترا 2.

ويأتي هذا في وقت تُشير تقارير إعلامية عالمية إلى أن مرموش سينتقل لصفوف مانشستر سيتي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولكن أكد المدير الفني لآينتراخت فرانكفورت، دينو توبمولر، أن صاحب الـ 25 عاماً سيكون ضمن التشكيلة الأساسية في مباراة اليوم.

جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني

ويحتل مرموش المركز الثاني بجدول هدافي النسخة الجارية من الدوري الألماني برصيد 14 هدفًا بفارق هدفًا عن هاري كين المتصدر.

ترتيب آينتراخت فرانكفورت وفرايبورج بالدوري الألماني

ويحتل فريق آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث بجدول ترتيب الموسم الجاري من الدوري الألماني برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن لايبزيج الرابع وبفارق 5 نقاط عن ليفركوزن الثاني.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق فرايبورج المركز السادس برصيد 27 نقطة بفارق نقطة عن ماينز الخامس ونقطة عن شتوتجارت السابع.

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