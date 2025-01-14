موعد مباراة نوتينجهام فورست وليفربول والقنوات الناقلة

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من المقاولون إلي ليفربول.. مسيرة محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد النجم المصري محمد صلاح لظهور جديد مع فريقه ليفربول حين يحل ضيفًا على نظيره نوتينجهام فورست.

موعد مباراة نوتنيجهام فورست وليفربول بالدوري الإنجليزي

فريق ليفربول سيلتقي نظيره نوتينجهام فورست عند العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

ترتيب نوتينجهام فورست وليفربول بالدوري الإنجليزي

ويحتل فريق نوتينجهام فورست المركز الثالث بجدول ترتيب الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن أرسنال الوصيف.

وعلى الجانب الآخر يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

جدول هدافي الدوري الإنجليزي

ويتصدر محمد صلاح جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفًا بفارق هدفين عن النجم النرويجي بصفوف مانشستر سيتي هالاند.

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