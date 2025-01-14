من المقاولون إلي ليفربول.. مسيرة محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي

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كتب ـ محمد الميموني:

لا صوت يعلو في ليفربول بخصوص تعاقدات اللاعبين على صوت تجديد التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

"الملك المصري" كما تُلقبه جماهير ليفربول ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري 2024/25؛ إذ يحق له بداية من يناير الجاري التوقيع لأي نادِ دون الرجوع لإدارة ناديه.

هذا يأتي بالتزامن مع موسم مميز يقدمه صاحب الـ 32 مع ليفربول؛ حيث شارك بـ 28 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 21 مباراة وصنع 17 لزملائه.

ويتصدر الجناح الدولي جدول ترتيب هدافي النسخة الجارية للدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفًا.

بدايات محمد صلاح مع الكرة

ولكن الرحلة لم تكن سهلة ليصل لـ "الملك المصري" إلى القمة في انجلترا؛ إذ وُلد محمد صلاح حامد محروس غالي، في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية مواليد عام 15 يونيو 1992.

ولم يساعد الحظ صلاح على الالتحاق بجامعة كبيرة، بل فضل الانضمام إلى معهد اللاسلكي.

ولكن ساعده الحظ في مسيرته بكرة القدم بعدما لم يلتحق بالثانوية العامة في بسيون بسبب الالتحاق بنادي المقاولون العرب في القاهرة .

رحلة محمد صلاح بنادي المقاولون العرب

بدأ محمد صلاح رحلته الكروية في مركز شباب بسيون بمحافظة الغربية والتحق بعثماثون طنطا قبل الانضمام إلى ناشئين نادي المقاولون العرب عام 2006.

الظهور الأول لمحمد صلاح مع المقاولون العرب

وظهر محمد صلاح للأضواء بقميص المقاولون العرب حين خاض أولى مبارياته مم الفريق الأول في الدوري المصري الممتاز عام 3 مايو 2010، وكان في الثامنة عشر من عمره أمام نادي المنصورة في لقاء انتهى بالتعادل 1–1 .

وأصبح صلاح لاعباً أساساً بالفريق وسجل أول أهدافه في 25 ديسمبر 2010 أمام النادي الأهلي في لقاء انتهى بالتعادل 1–1.

و ساهمت قدراته ومهاراته العالية وسرعته الفائقة بجعله محل اهتمام وسائل الإعلام المصري.

وكاد صلاح يلتحق بنادي الزمالك بعد تألقه مع المقاولون العرب ولكن لم تتم الصفقة لينتقل اللاعب في عام 2012 لنادي بازل السويسري، بعقد لمدة أربع سنوات ابتداءً من 15 يونيو 2012، مقابل 2 مليون يورو.

مسيرة محمد صلاح مع بازل

ولم ينتظر محمد صلاح طويلاً ليسجل أول أهدافه في الدوري السويسري، ففي الأسبوع الثاني من منافسات الدوري، وأمام نادي لوزان سجل محمد صلاح الهدف الأول له والثاني لفريقه، مؤكداً فوز بازل باللقاء بنتيجة 2–0.

واستمر صلاح بالتسجيل، لكن هذه المرة كان في الدور الربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي ففي 11 أبريل عام 2013، سجل أول أهدافه الأوروبية ضد توتنهام هوتسبير، ليتأهل فريقه بازل للدور المقبل بعدما تخطوا توتنهام هوتسبير بركلات الترجيح بعد التعادل 4–4

وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري السويسري عن عام 2013 كما حصل على جائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لجائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا لموسم 2012.

واهتمت الصحف المصرية والعالمية به بعد تسجيله هدفين في مرمى كلا من توتنهام هوتسبير وتشيلسي.

و قضى صلاح مع نادي بازل موسمَا ونصف خاض خلالها 79 مباراة محرزاً إجمالًا 20 هدفاً في مختلف البطولات.

رحلة محمد صلاح مع تشيلسي

وأعلن نادي تشيلسي في مطلع عام 2014 عن إتمام صفقة ضم محمد صلاح من بازل في صفقة قدرتها الصحافة الإنجليزية يحنها بما يقارب 11 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 13.25 مليون يورو.

ولكن بقميص البلوز شارك محمد صلاح بـ 19 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3.

وخاض صلاح مع تشيلسي مباراة ضد أرسنال وسجل هدفًا في لقاء انتهى بفوز البلوز بسداسية نظيفة، كما سجل هدفًا بمباراة ستوك سيتي التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3 ـ 0

وظلّ صلاح على دكة البدلاء لفترة كبيرة ولم يشارك أساساً مع فريقه في مختلف المناسبات ليقرر الرحيل وانضم لصفوف فيرونتينا على سبيل الإعارة في مطلع عام 2015.

رحلة محمد صلاح مع فيورنتينا

اللاعب الذي ينشط في مراكز الهجوم انضم على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر لصفوف فيرونتينا ؛ إذ شارك بـ 26 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 4 لزملائه ليخطف أنظار نادي العاصمة في إيطاليا، روما بعد أهدافه المؤثرة والمميزة مع فيرونتينا.

رحلة صلاح مع روما



صلاح انضم لصفوف روما في البداية على سبيل الإعارة قبل أن يُجبر بأدائه مسؤولي نادي العاصمة الإيطالية على شراء عقده من تشيلسي.

اللاعب برز مع روما؛ إذ سجل 34 هدفًا وصنع 21 لزملائه خلال 83 مباراة حقق خلالها العديد من الأرقام القياسية على المستوى الشخصي ومع النادي وبالدوري ليجذب أنظار المدير الفني الألماني لفريق ليفربول يورجن كلوب.

رحلة محمد صلاح مع ليفربول

وأعلن ليفربول في عام 2017 التعاقد مع صلاح في صفقة تاريخية على جميع المستويات؛ إذ بلغت قيمة الصفقة 42 مليون يورو 36 مليون جنيه إسترليني ليبدأ كاتب التاريخ بالدوري الإنجليزي في تعديل العديد من الأرقام التاريخية بالبطولة لصالح "الملك المصري"



جانب من إنجازات محمد صلاح منذ انضمامه لليفربول:

ـ حصل على أفضل لاعب كرة قدم أفريقي مرتين عام 2017/ 2018

ـ حصل على جائزة بوشكاش للفيفا عام 2018

ـ هداف الدوري الإنجليزي 4 مرات لموسم 22/19/ 18/17

ـ حصل على جائزة لاعب الموسم عام 2018

ـ حصل على جائزة لاعب العام مع ليفربول موسم 2017/2018

ـ حصل على جائزه لاعب العام مع بازل لموسم 2012/13

ـ توج بدوري أبطال أوروبا عام 2019/20

ـ توج بكأس العالم للأندية عام 2019/20

ـ توج بطل انجلترا موسم 2019/20

ـ فاز بكأس السوبر الأوروبي عام 2019/20

ـ توج بكأس الدوري الإنجليزي مرتين مع ليفربول عام 2022/2024

ـ توج بكأس الدوري الإنجليزي مع تشيلسي لموسم 2015

ـ توج بكأس السوبر الإنجليزي لموسم 2022/23