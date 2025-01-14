"بعد علاقة 30 عامًا".. جوارديولا ينفصل عن زوجته كريستينا سيرا

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كتبت ـ نهى خورشيد:

أصبح الحب لا يكفي، لتستمر القصص والحكايات الزوجية الطويلة، وهو ما حدث بالفعل بين الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي وزوجته كريستينا سيرا.

وعلى الرغم من قضائهما 30 سنة معاً، كشفت تقارير صحفية اليوم أن الثنائي قرار الانفصال بشكل رسمي في ديسمبر الماضي 2024، بسبب الخلافات بينهما.

أبرز المعلومات عن زوجة بيب جوارديولا

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية معلومات عن كريستينا سيرا:

- من مواليد 1973 أي تبلع من العمر 52 عاماً.

- هي ابنة جوزيب سيرا بوادا ومونتسيرات سيلفاس تار من كبار رجال الأعمال في مجال الموضة

- ولدت في إيطاليا رغم أن والديها من البرازيل.

- بدأت مسيرتها كصحفية، ثم أصبحت مصممة أزياء.

- تعرفت على جوارديولا في متجر عائلتها "سيرا كلاريت" في برشلونة.

- التقت بجوارديولا عندما كانا في سن 18 عامًا.

- تزوجت من جوارديولا في بلدة ماتاديبيرا، القريبة من برشلونة، عام 2014.

- لديها ثلاثة أطفال: ماريا، ماريوس، وفالنتينا.

- ماريا تعمل عارضة أزياء مشهورة، وبينما يعيش ماريوس وفالنتينا في مانشستر.

- انتقلت إلى برشلونة في البداية، ثم إلى مانشستر بعد تعيين جوارديولا مدربًا لمانشستر سيتي.

- تعيش الآن بين مانشستر وبرشلونة لإدارة أعمالها.

- تبلغ ثروتها ما يقرب لـ 40 مليون دولار، من أعمالها في الأزياء والإعلام.

- تشرف على عدة شركات في إسبانيا، بما في ذلك أعمال العائلة.

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