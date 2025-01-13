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بعد انفصال جوارديولا عن زوجته.. 20 صورة ترصد زيارة جمعتهما بأهرامات الجيزة

11:55 م الإثنين 13 يناير 2025
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    جوارديولا وزوجته في الأهرامات
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    جوارديولا وزوجته في الأهرامات (4)
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    جوارديولا وزوجته في الأهرامات (5)
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    جوارديولا وزوجته في الأهرامات (7)
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    جوارديولا وزوجته في الأهرامات
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    جوارديولا وزوجته في الأهرامات
  • عرض 15 صورة
    جوارديولا وزوجته في الأهرامات
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كتب ـ محمد الميموني:

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين عن انفصال جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن زوجته كريستينا سيرا بعد علاقة استمرت 30 عامًا.

انفصال جوارديولا عن زوجته كريستينا سيرا

وذكرت الصحف الإسبانية عن انفصال العائله بشكل نهائي في ديسمبر 2024 بعد سنوات من الخلافات بينهما، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

زيارة جوارديولا لمصر

وكان جوارديولا قد قام بزيارة مع عائلته لمصر؛ حيث ذهبوا إلى أهرامات الجيزة للتمتع بأجواء تاريخية عظيمة.

ترتيب مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

ويمر كذلك المدير الفني الإسباني جوارديولا بفترة ليست بالجيدة على المستوى العملي أيضًا؛ حيث يحتل فريق مانشستر سيتي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة.

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بيب جوارديولا كريستينا سيرا مانشستر سيتي جوارديولا وزوجته انفصال جوارديولا عن كريستينا سيرا
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