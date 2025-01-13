"بعد علاقة 30 عامًا".. جوارديولا ينفصل عن زوجته كريستينا سيرا

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كتب ـ محمد الميموني:

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين عن انفصال جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن زوجته كريستينا سيرا بعد علاقة استمرت 30 عامًا.

انفصال جوارديولا عن زوجته كريستينا سيرا

وذكرت الصحف الإسبانية عن انفصال العائله بشكل نهائي في ديسمبر 2024 بعد سنوات من الخلافات بينهما، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

زيارة جوارديولا لمصر

وكان جوارديولا قد قام بزيارة مع عائلته لمصر؛ حيث ذهبوا إلى أهرامات الجيزة للتمتع بأجواء تاريخية عظيمة.

ترتيب مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

ويمر كذلك المدير الفني الإسباني جوارديولا بفترة ليست بالجيدة على المستوى العملي أيضًا؛ حيث يحتل فريق مانشستر سيتي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة.



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