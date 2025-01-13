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ألقى القبض على لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من ملعب تدريب الفريق، وذلك لاتهماه بالتجسس.

قصة اتهام لاعب في الدوري الإنجليزي بالتجسس

وذكر تقرير ذا صن الإنجليزية، أن اللاعب اقتيد مع الشرطة أمام زملائه مع الفريق وأخذ منه هاتفين جزء من الإجراءات.

وأكدت الشرطة في تصريحات لموقع ذا أثليتك، أنه تم اعتقال اللاعب لكنه لم يتم أخذ إجراءات أخرى حتى الآن لنقص الأدية.

ويبلغ اللاعب 20 عامًا، لكن لن يتم الإفصاح عن هويته، لأسباب قانونية.

ولم يصدر حتى الآن بيان من النادي عن اللاعب.

في السنوات الأخيرة تم اتهام المدافع السابق لمان سيتي بنيامين ميندي بالاعتداءات الجنسية وتم تبرئته لاحقًا، كما تم القبض على لاعب مان يونايتد ماسون جرينوود للاشتباه في تورطه في جريمة الاغتصاب في يناير 2022، لكن تم اسقاط القضية في فبراير 2023.