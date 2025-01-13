كشف تقرير عن انفصال المدير الفني الإسباني لفريق ريال مدريد، بيب جوارديولا عن كريستينا سيرا بعد علاقة استمرت 30 عامًا.

انفصال جوارديولا عن زوجته كريستينا سيرا

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، اليوم الإثنين، إن الانفصال الرسمي تم في ديسمبر 2024 بعد سنوات من الخلافات بينهما.

وغادرت كريستينا سيرا في عام 2019 مدينة مانشستر؛ حيث تواجد زوجها جوارديولا لإدارة شركة أزياء خاصة به في مؤشر للخلافات بينهما، بحسب الصحيفة ذاتها.

ونوه التقرير ذاته إلى أن جوارديولا كان يُقيم في مدينة مانشستر في حين كانت تتنقل كريستينا سيرا بين مدينتي لندن وبرشلونة لإدارة أعمالها.

قصة زواج جوارديولا

والتقى جوارديولا بكريستينا في كاتالونيا، عندما كانا مراهقين، كان جوارديولا، يقوم بجلسة تصوير لمصمم الأزياء الإسباني الراحل أنطونيو ميرو في المتجر، وتزوجا في عام 2014.

أسرة جوارديولا

وأسفرت زيجة جوارديولا وكريستينا سيرا عن 3 أبناء وهم: ماريا (23 عامًا)، ماريوس (21 عامًا)، فالنتينا (16 عامًا).

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