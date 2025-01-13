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موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

09:46 م الإثنين 13 يناير 2025

ليفربول

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كتب ـ محمد الميموني:

يستعد النجم المصري محمد صلاح لظهور جديد مع ليفربول بالدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام

ويلتقي فريق ليفربول نظيره نوتنجهام يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت.

ترتيب ليفربول ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة بينما يحتل نوتنجهام المركز الثالث برصيد 40 نقطة فقط.

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