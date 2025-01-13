"الفراعنة يغزون الدوري الفرنسي".. لوهافر يعلن ضم أحمد حسن كوكا

"تم تأجيلها بسبب الطقس".. الكشف عن الموعد الجديد لمباراة إيفرتون وليفربول

كتبت ـ نهى خورشيد:

أعلن نادي لوهافر الفرنسي، تعاقده مع الدولي المصري أحمد حسن كوكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريو آفي البرتغالي؛ لتدعيم صفوفه خلال المريكاتو الشتوي الجاري.

ونشر حساب لوهافر عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الإثنين صوراً من تقديم كوكا مع تعليق:"المهاجم المصري البالغ من العمر 31 عامًا وقع للتو مع نادينا حتى نهاية الموسم".

اللاعبون المصريون في الدوري الفرنسي

وأصبح كوكا ثالث لاعب مصري ينضم لصفوف الدوري الفرنسي، بعد انضمام كلا من محمد عبدالمنعم لنادي نيس، ومصطفي محمد لاعب نانت.

المباراة المقبلة لفريق لوهافر بالدوري الفرنسي

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي لوهافر لمواجهة نظيره ستاد بريست يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الفرنسي.

ترتيب نادي لوهافر بالدوري الفرنسي

ويحتل لوهافر المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة.

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