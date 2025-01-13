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"بابتسامة" .. محمد صلاح ينشر صورته برفقة دياز

08:03 م الإثنين 13 يناير 2025

محمد صلاح

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كتب ـ محمد الميموني:

نشر النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح صورة جديدة له عبر حسابه بمنصة انستجرام رفقة زميله بالفريق لويس دياز.

وظهر محمد صلاح ضاحكًا بالصورة رفقة زميله ثم أتبعها بصورة أخرى عبر حسابه بطريقة Story وهو يضحك.

ويستعد محمد صلاح للظهور رفقة ليفربول بالدوري الإنجليزي خلال مباراة نوتنيجهام فورست.

موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست

ويحل فريق ليفربول ضيفًا عند العاشرة من مساء يوم غد على نظيره نوتنيجهام فورست ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونوتينجهام فورست

ومن المقرر أن تُنقل المباراة علي قناة بي إن سبورت.

عدد أهداف محمد صلاح بالموسم الحالي من الدوري الإنجليزي 2024/25

يذكر أن محمد صلاح يتصدر جدول هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفاً متفوقاً على هالاند النرويجي.

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محمد صلاح دياز ليفربول
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