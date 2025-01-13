"بملخص أهدافه".. نادي قطر يعلن تعاقده مع بيرسي تاو (فيديو)

"تم تأجيلها بسبب الطقس".. الكشف عن الموعد الجديد لمباراة إيفرتون وليفربول

كتبت ـ نهى خورشيد:

أعلن نادي قطر القطري تعاقده مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

فيديو تقديم نادي قطر القطري لبيرسي تاو

وقدم نادي قطر محترفه الجديد عبر منصة "أكس" اليوم الإثنين بفيديو استعرض بعض أهدافه مع الأهلي مع تعليق:"بيرسي تاو قطراوي".

أرقام بيرسي تاو مع الأهلي

وشارك تاو بقميص الأهلي منذ انضمامه في 126 مباراة سجل خلالهما 46 هدفا، فيما شارك هذا الموسم في 16 مباراة بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ثلاثة أهداف.

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