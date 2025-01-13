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"بملخص أهدافه".. نادي قطر يعلن تعاقده مع بيرسي تاو (فيديو)

07:47 م الإثنين 13 يناير 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 17 صورة
    بيرسي تاو من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    بيرسي تاو في الطائرة
  • عرض 17 صورة
    بيرسي تاو وواسام أبو علي
  • عرض 17 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 17 صورة
    بيرسي تاو ضد لاعب البنك الأهلي (1)
  • عرض 17 صورة
    بيرسي تاو ضد لاعب البنك الأهلي (2)
  • عرض 17 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 17 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 17 صورة
    بيرسي تاو وخالد عبدالفتاح من تدريبات الأهلي قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك
  • عرض 17 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 17 صورة
    بيرسي تاو لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 17 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 17 صورة
    بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي
  • عرض 17 صورة
    لاعب النادي الأهلي بيرسي تاو
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كتبت ـ نهى خورشيد:

أعلن نادي قطر القطري تعاقده مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

فيديو تقديم نادي قطر القطري لبيرسي تاو

وقدم نادي قطر محترفه الجديد عبر منصة "أكس" اليوم الإثنين بفيديو استعرض بعض أهدافه مع الأهلي مع تعليق:"بيرسي تاو قطراوي".

أرقام بيرسي تاو مع الأهلي

وشارك تاو بقميص الأهلي منذ انضمامه في 126 مباراة سجل خلالهما 46 هدفا، فيما شارك هذا الموسم في 16 مباراة بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ثلاثة أهداف.

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بـيرسي تـاو قطـراوي قطر القطري بيرسي تاو الدوري القطري
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