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"تم تأجيلها بسبب الطقس".. الكشف عن الموعد الجديد لمباراة إيفرتون وليفربول

07:21 م الإثنين 13 يناير 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف موقع الدوري الإنجليزي عن الموعد الجديد لمباراة إيفرتون وليفربول التي كان من المقرر إقامتها يوم 7 ديسمبر الماضي ضمن منافسات الجولة 15 ولكن تم تأجيلها لسوء الأحوال الجوية.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون الجديد

وأوضح موقع الدوري الإنجليزي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، إن المباراة ستُقام يوم 12 فبراير المقبل.

مباريات ليفربول في شهر فبراير 2025

وسيخوض فريق ليفربول خلال شهر نوفمبر 7 مباريات كالتالي: بورنموث (1فبراير)، توتنهام (6 فبراير)، بليموث (8 فبراير)، إيفرتون (12 فبراير)، وولفرهامبتون (16 فبراير)، مانشستر سيتي (23 فبراير)، نيوكاسل (26 فبراير).

ترتيب ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، فيما يحتل فريق إيفرتون المركز 16 برصيد 17 نقطة.

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