عمر مرموش يثير الجدل بتغيير موقعه إلى إنجلترا..ما القصة؟

كتب - محمد عبدالهادي:

تتوالى الأخبار المثيرة حول الدولي المصري عمر مرموش، حيث بات انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي وشيكًا، بعد أن أظهرت الساعات الماضية مؤشرات قوية على إتمام الصفقة.

وشهدت الساعات الماضية مؤشرات قوية على قرب انتهاء الصفقة، أولها كان حارس آينتراخت كيفن تراب زميله بالفريق، بعدما ظهر في فيديو أوضح فيه أن مرموش رحل عن الفريق ولم يعد معهم.

والمؤشر الثاني كان من ناحية مرموش بنفسه، بعدما قام اليوم الإثنين بتغيير محل إقامته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وكتب "المملكة المتحدة" في إشارة لتواجده في بريطانيا.

ويقدم عمر مرموش موسماً مميزاً للغاية مع فرانكفورت، وهو ما جذب اهتمام مانشستر سيتي، حيث شارك في 25 مباراة بكل البطولات سجل فيها 19 هدفاً وصنع 12.

يذكر أن القيمة السوقية لعمر مرموش المرتبط بعقد مع فرانكفورت حتى 2027 تبلغ 60 مليون يورو.