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هل يرحل للسيتي؟.. مدرب فرانكفورت يحسم موقف مرموش من المباراة المقبلة

04:47 م الإثنين 13 يناير 2025

عمر مرموش

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كتب - محمد القرش:

انتشرت العديد من الأنباء التي تشير إلى أن مباراة فرانكفورت وسانت باولي الماضية، كانت الأخيرة لمهاجم المصري عمر مرموش مع آينتراخت.

وقال مدرب فريق آينتراخت فرانكفورت، دينو توبمولر، في المؤتمر الصحفي: "لم يتغير الوضع حول عمر مرموش".

وأضاف: "سيتواجد في التشكيلة الأساسية أمام فرايبورج يوم الثلاثاء، وأنا على اتصال دائم بعمر، فهو يواصل تقديم انطباعات إيجابية في التدريبات، ولا استبعد استمراره في فرانكفورت".

يُذكر أن شبكة "سكاي سبورتس" أشارت إلى أن مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، أعطى الضوء الأخضر لإدارة المان بلو للتفاوض مع فرانكفورت من أجل عمر مرموش.

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