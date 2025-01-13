"إذلال ملكي".. كيف علقت الصحف العالمية على اكتساح برشلونة لريال مدريد؟

كواليس صادمة.. ماذا حدث بعد فوز برشلونة على ريال مدريد؟

كتب- محمد عبدالهادي:

في ليلة كروية لا تُنسى، تمكن برشلونة من تحقيق انتصار تاريخي على غريمه التقليدي ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليتوج بكأس السوبر الإسباني ويؤكد تفوقه في الكلاسيكو. هذا الانتصار الساحق أشعل صفحات الصحف الإسبانية والعالمية، التي لم تتوقف عن الإشادة بالأداء المذهل للفريق الكتالوني.

"ماركا" الإسبانية وصفت اللقاء بأنه "درس قاسٍ آخر من فليك لأنشيلوتي"، مسلطة الضوء على التفوق التكتيكي لبرشلونة. بينما عنونت صحيفة "آس": "برشلونة يسحق مدريد"، مشيدة بأداء رافينيا، الذي تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة.

ومن جانبها، احتفلت صحيفة "سبورت" الكتالونية بفوز فريقها قائلة: "أبطال... برشلونة ينفجر ويُسقط ريال مدريد بخماسية"، فيما ركزت "موندو ديبورتيفو" على التألق اللافت للشاب لامين يامال، الذي أثار إعجاب النقاد.

أما الصحف العالمية، فقد أجمعت على وصف الفوز بأنه "إهانة لأنشيلوتي"، حيث اعتبرت الصحف الألمانية والإيطالية المباراة بمثابة إذلال لريال مدريد، بينما تحدثت نظيراتها الإنجليزية عن التفوق الكاتالوني المطلق.

وأشارت "إل باييس" إلى أن الكلاسيكو تحول إلى "مهرجان كتالوني"، مؤكدة الدور القيادي لرافينيا داخل وخارج الملعب. بينما وصفت "إل موندو" المباراة بأنها "نزهة في الصحراء"، في إشارة إلى سهولة الانتصار لبرشلونة.