كواليس صادمة.. ماذا حدث بعد فوز برشلونة على ريال مدريد؟

عاش فريق ريال مدريد واحدة من أصعب لحظاته هذا الموسم بعد خسارة قاسية أمام برشلونة بخماسية في نهائي السوبر الإسباني، والتي أعقبتها ساعات من الحزن واللوم تركت، سواء على أرض الملعب أو في المنصة الشرفية.

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة "ريليفو" الإسبانية، كانت الساعات التي أعقبت الهزيمة درامية و"مؤلمة للغاية" في جدة، حيث بدت الدقائق الأخيرة بمثابة مشهد حزين لرئيس النادي فلورنتينو بيريز الذي كان حاضرًا في المنصة الشرفية إلى جانب رئيس برشلونة خوان لابورتا.

وأوضحت الصحيفة أن بيريز ومرافقيه بمن فيهم جوني كالافات وسولاري وروبرتو كارلوس، لم يتبادلا أي كلمات أثناء المباراة، واكتفوا بالصمت ومغادرة المنصة سريعًا بعد تسليم الميداليات.

أما في أرض الملعب، عانى الفريق والجهاز الفني من الإحباط، حيث لم يظهر أي رد فعل أو حماس على دكة البدلاء خلال أصعب لحظات المباراة، هذا التراجع النفسي انعكس بشكل واضح على أداء اللاعبين، ما جعل الخسارة تبدو حتمية.

وعقب صافرة النهاية، كان جود بيلينجهام اللاعب الوحيد الذي أبدى روحًا رياضية عندما صفق للاعبي برشلونة أثناء تسلّمهم الميداليات أما بقية اللاعبين، فقد غادروا الملعب متأثرين بشدة.

الهزيمة أثارت الكثير من التساؤلات والاتهامات، وكان أبرز من طالتهم الانتقادات بـ "التخاذل" حسبما أوضحته الصحيفة كل من: لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، والمدرب كارلو أنشيلوتي.