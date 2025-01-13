محمد صلاح يتجه للخطة البديلة ويفاوض هذا النادي سراً

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كتب_ محمد عبدالهادي:

تتزايد التكهنات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في ظل اقتراب نهاية عقده مع النادي وفشل مفاوضات التجديد حتى الآن.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان دخلت في مفاوضات سرية مع ممثلي محمد صلاح بهدف ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن النادي الباريسي يقدم عرضًا ماليًا ضخمًا لإقناع اللاعب، وسط تفكير جاد من صلاح في خوض تجربة جديدة مع العملاق الفرنسي.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

شارك محمد صلاح في 28 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 17 آخرين في مختلف المسابقات.

ويواصل النجم المصري تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفًا، مما يؤكد تأثيره الكبير في فريقه رغم حالة عدم الاستقرار حول مستقبله.

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