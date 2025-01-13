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تذكرتي تعلن فتح باب التذاكر لمباراة الأهلي وأورلاندو

01:28 م الإثنين 13 يناير 2025

جماهير الأهلي

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كتب- محمد خيري:

أعلنت شركة "تذكرتي"، فتح باب حجز تذاكر لمباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس، يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووافقت الجهات الأمنية، على حضور 30 ألف مشجع للمباراة، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر.

وحسم الأهلي تأهله بشكل رسمي إلى الدور التالي من المجموعة، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط، خلف أورلاندو المتصدر، وهذه المباراة سوف تحسم صدارة المجموعة.

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جماهير الأهلي مباراة الأهلي وأورلاندو شركة تذكرتي
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